Тегеран, , 17:39 — REGNUM Вашингтон опять сделал неверный шаг — на этот раз введя новые санкции против России, сообщили 16 апреля в пресс-службе иранского министерства иностранных дел.

Комментируя информацию о расширении Вашингтоном антироссийских санкций, официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Саид Хатибзаде заявил, что США сделали «ошибочный шаг в неверном направлении».

Иранский дипломат подчеркнул, что Тегеран «полностью отвергает» решение Вашингтона по новым антироссийских санкциям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, документ о расширении санкций против России (за «размещение сил в Крыму», «вмешательство в выборы», «хакерские атаки») подписал накануне, 15 апреля, американский президент Джо Байден.

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