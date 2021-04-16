Киев, 16 апреля 2021, 17:41 — REGNUM Переговоры президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского «с глазу на глаз» затянулись. Об этом сообщило 16 апреля издание «Европейская правда» со ссылкой на собственные источники.
По данным журналистов, на переговоры в расширенном составе представителей двух стран не осталось времени.
В издании отметили, что по завершении переговоров Макрона и Зеленского к ним присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель.
Напомним, одной из ключевых тем этих переговоров является состояние российско-украинских отношений.
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