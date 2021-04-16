Киев, , 17:41 — REGNUM Переговоры президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского «с глазу на глаз» затянулись. Об этом сообщило 16 апреля издание «Европейская правда» со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, на переговоры в расширенном составе представителей двух стран не осталось времени.

«Встреча Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном тет-а-тет длилась более полутора часов. Президенты даже проигнорировали переговоры в расширенном кругу», — сказано в сообщении.

В издании отметили, что по завершении переговоров Макрона и Зеленского к ним присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель.

Напомним, одной из ключевых тем этих переговоров является состояние российско-украинских отношений.

Читайте также: На завтраке в Париже Зеленский сможет поговорить с Меркель