Махачкала, , 17:38 — REGNUM Задержанный в Махачкале (Дагестан) боец ММА Гаджимурад Антигулов заявил 16 апреля, что обнаруженное у него дома огнестрельное оружие нашел во время пробежки, хотел сдать в полицию, но «помешал коронавирус».

«Оружие нашёл во время пробежки в Тарках. Хотел сдать его полицейским, но не успел. Я коронавирусом болел, дома лежал», — сообщил Антигулов во время опроса полиции. Видео размещено на странице МВД в Instagram.

По данным МВД Дагестана, 2 декабря 2020 г. спортсмен на свадьбе устроил драку, переросшую в массовую потасовку. В рамках возбужденных дел о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью полиция пришла домой к спортсмену и после обыска завела дело о незаконном хранении оружия.

Отмечается, что боец ММА хранил дома пистолеты Стечкина и Макарова.