Вашингтон, , 17:39 — REGNUM США ввели ограничение на получение виз для граждан Уганды в связи с тем, что правительство этой страны препятствовало демократическим выборам. Об этом 16 апреля сообщается на сайте Госдепартамента США.

Визовые ограничения приняты в отношении тех, кто несет ответственность или причастен к подрыву демократического процесса в Уганде, в том числе во время выборов в стране 14 января и предшествовавшей им предвыборной кампании.

Соединенные Штаты просят правительство Уганды призвать к ответственности виновных в саботаже выборов, а также в жестокости и шантаже. Отмечается, что Белый дом продолжит рассматривать возможность введения санкций в отношении лиц, причастных к расколу института демократии и прав человека в Уганде.