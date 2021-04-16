Воронеж, , 17:35 — REGNUM Бывший директор бюджетного учреждения Воронежа «Центр организации дорожного движения» осуждён за организацию коммерческого подкупа в особо крупном размере. Решение Коминтерновский суд Воронежа вынес 16 апреля, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов. Также обвиняемым по делу проходил директор ООО «ТехноНиппон», он признан виновным в совершении коммерческого подкупа.

Судом установлено, что в декабре 2017 года между муниципальным бюджетным учреждением городского округа г. Воронеж «Центр организации дорожного движения» в лице его директора Юрия Трофимова и генеральным директором ООО «ТехноНиппон» Алексеем Усковым был заключен договор на выполнение работ по внедрению системы адаптивно-координированного управления дорожным движением на участке улично-дорожной сети Воронежа. Оплата работ производилась из бюджета Воронежа.

Трофимов и Усков подыскали третью организацию, которой было предложено стать субподрядчиком и выполнить работы за 10 млн рублей, при этом заплатить за получение контракта 1,7 млн рублей. Противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, Трофимов задержан на месте совершения преступления при передаче ему денежных средств.

Решением суда Трофимову назначено наказание в виде четырёх лет шести месяцев лишения свободы, Ускову — четыре года лишения свободы, обоим с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Уточним, пост директора ЦОДД Трофимов покинул в августе 2019 года после возбуждения дела.