Тюмень, , 17:34 — REGNUM В Тюменской области 16 апреля по решению суда арестован начальник УГИБДД УМВД России по Тюменской области Александр Селюнин и его посредник в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

По данным следствия, Александр Селюнин давал незаконные указания своим подчиненным о приёме экзаменов на водительские права без фактической их сдачи у определённых людей. За фиктивные права он получал через посредника взятки, полагает следствие. На сегодня речь идёт о шести эпизодах.

Ранее в УМВД России по Тюменской области заявили, что в случае установления вины Селюнина его уволят по дискредитирующим полицию мотивам.

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