Москва, , 17:30 — REGNUM Россия замечает попытки отхода от Резолюции 1244 СБ ООН по Косово и Метохии и считает эти тенденции весьма опасным. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 16 апреля в Москве в начале переговоров с своим сербским коллегой Николой Селаковичем.

Министр Лавров отметил, что Москва заинтересована в дальнейшем наращивании координации с сербскими партнерами на международной арене, в европейских структурах, таких, как ОБСЕ и Совет Европы, а также в ООН.

Прямую трансляцию встречи вела пресс-служба МИД РФ.

Напомним, что глава сербской дипломатии Никола Селакович прибыл с официальным визитом в Москву 15 апреля. До встречи с Лавровым он провел переговоры с депутатом Государственной думы РФ Леонидом Слуцким.