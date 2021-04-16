Москва, , 17:28 — REGNUM Вопросы двусторонних отношений, региональной и геополитической повестки обсудили 16 апреля на встрече в Москве российский министр иностранных дел Сергей Лавров и глава правительства Ливана Саад Харири, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

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Участники переговоров обсудили меры, которые предпринимает Бейрут по созданию «дееспособного технократического кабинета министров, пользующегося поддержкой основных политических и конфессиональных сил» в Ливане.

Москва высказалась в пользу «сохранения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Ливана». Лавров призвал решать внутриливанские проблемы путём диалога действующих в стране политических сил и «без иностранного вмешательства».

«Обсуждалась также региональная тематика, включая вопрос содействия возвращению на родину сирийских беженцев, находящихся в Ливане», — сообщили в МИД РФ.

Что касается двусторонних отношений России и Ливана, переговорщики говорили о взаимовыгодном сотрудничестве, в том числе о возможности «оказания Ливану дополнительной помощи» в рамках противодействия COVID-19.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Харири находится в Москве по приглашению российского премьер-министра Михаила Мишустина, с которым он уже провёл встречу. С президентом России Владимиром Путиным у Харири накануне, 15 апреля, состоялись телефонные переговоры.

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