Киев, , 17:33 — REGNUM Тема биологических лабораторий США снова громко зазвучала в качестве одного из пунктов мировой повестки, и это напрямую может быть связано с Украиной, заявила 16 апреля украинский эксперт по международной политике Светлана Кушнир.

Таким образом Кушнир прокомментировала заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, который потребовал от США предоставить мировому сообществу отчет о том, чем занимаются биологические лаборатории, расположенные в ряде стран мира, и какие там проводят исследования. Эксперт напомнила, что эта история началась в 2020 году, когда Дональд Трамп обвинил Китай в создании и распространении коронавируса, но потом скандал вокруг биолабораторий США, который инициировал глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, нивелировал обвинения со стороны США.

«Медведчук потребовал от президента Зеленского и премьер-министра Шмыгаля дать ответ на вопросы, чем занимаются и кому подчиняются 15 биологических лабораторий, участвующие в программах военного ведомства США — Пентагона. Глава политсовета ОПЗЖ заявил, что биологические лаборатории «де-факто являются ничем иным, как военными базами США», причем имеющими дело с штаммами смертельных вирусов. Но вместо Зеленского на запрос оппозиционных депутатов неожиданно отреагировало посольство США, признавшее, что на территории Украины действительно функционируют биологические лаборатории, работающие с опасными патогенами и участвующие в программе снижения биологической угрозы Министерства обороны США. После этого скандалы вокруг биолабораторий, задействованных в программах военного ведомства США, вспыхнули и в других бывших республиках СССР — Армении, Грузии, Киргизстане, Молдавии, Таджикистане», — перечислила политолог.

Эксперт считает, что скандал вокруг биологических лабораторий США помог КНР опровергнуть обвинения в распространении коронавируса, и предсказывает, что уже в ближайшем будущем можно будет увидеть еще не один виток скандала вокруг американских биолабораторий.

«Так, разведывательное сообщество США выступило против Трампа, который прямо говорил, будто видел доказательства, что коронавирус разработали в Институте вирусологии в Ухане. Фактически скандал вокруг биолабораторий Пентагона, инициированный Медведчуком, помог китайцам отбить чудовищное обвинение в распространении коронавируса… Но можно смело прогнозировать, что мы увидим еще не один поворот сюжета вокруг противостояния США и КНР из-за происхождения и распространения коронавируса, а также деятельности биолабораторий», — заключила эксперт-международник Светлана Кушнир.

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2020 года суд в Киеве принял решение, которым обязал Службу безопасности Украины расследовать деятельность американских биолабораторий на территории страны, но это «расследование» быстро зашло в тупик.