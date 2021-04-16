Улан-Батор, , 17:26 — REGNUM В спортивном комплексе в Улан-Баторе по приказу министра здравоохранения начали разворачивать больничные койки для лечения пациентов с заражением COVID-19, об этом 16 апреля сообщило Министерство здравохранения.

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Ситуация в Монголии ухудшается, темпы распространения коронавируса продолжают расти.

«Количество пациентов, находящихся в критическом и тяжелом состоянии выросло в 28 раз. В дальнейшем нас ждет острая нехватка медицинских кадров», — заявили в минздраве.

В Монголии за минувшие сутки выявлены 1 104 новых случаев заражения коронавирусом, общее число достигло 19 106. Продолжает расти количество умерших. За последние сутки умерло 6 пациентов общее количество погибших составляет 43.

Министерство здравоохранения предложило продлить строгий карантин на 14 дней. Сейчас в Монголии действует строгий карантин (с 8 апреля по 25 апреля).