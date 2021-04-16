Киев, 16 апреля 2021, 17:30 — REGNUM Украинские вооружённые формирования являются одними из самых боеспособных в Европе. Об этом заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин, сообщила пресс-служба посольства США в Киеве.
Дипломат рассказала, что Украина с 2014 года сделала большой шаг вперёд в области верховенства права, развития экономики и борьбы с коррупцией.
Квин подчеркнула, что США также сделали вклад в успех Украины в сфере безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил Кристину Квин прислать в страну больше американских военных инструкторов.
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