Киев, 16 апреля, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования являются одними из самых боеспособных в Европе. Об этом заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин, сообщила пресс-служба посольства США в Киеве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Потери

Дипломат рассказала, что Украина с 2014 года сделала большой шаг вперёд в области верховенства права, развития экономики и борьбы с коррупцией.

«Чтобы лучше реагировать на внешние угрозы, украинские вооружённые силы стали более боеспособными, более профессиональными, одними из самых боеспособных вооружённых сил в Европе сегодня», — добавила она.

Квин подчеркнула, что США также сделали вклад в успех Украины в сфере безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил Кристину Квин прислать в страну больше американских военных инструкторов.