Минск, , 17:19 — REGNUM Суд Московского района города Минска 16 апреля огласил приговор музыканту, выступающему под псевдонимом «Тима Белорусских». Вместе с ещё одним обвиняемым Антоном Кривецким он избежал отправки в места лишения свободы по «антинаркотической» статье 328 УК Белоруссии.

В отличие от музыканта, Кривецкий до суда находился под стражей. По суду оба отправились на «домашнюю химию» (ограничение свободы): «Тима Белорусских» — на два года, Кривецкий — на два с половиной.

Музыкант признался в употреблении наркотиков. Таковые у него обнаружили при задержании и обыске. Были изъяты два вида наркотических веществ.

Поимка музыканта с наркотиками вызвала широкий общественный резонанс и интерес у семей осужденных по печально известной статье 328 УКК РБ.

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