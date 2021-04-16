Кострома, 16 апреля 2021, 21:44 — REGNUM Депутат Костромской областной думы Георгий Тащиев предложил установить новую памятную дату в честь ликвидаторов последствий радиационных аварий. Об этом со ссылкой на сообщение думы сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На сегодняшний день в российском календаре официально закреплена только одна дата — 26 апреля. В этот день чтят память погибших в радиационных авариях и катастрофах. Депутат считает, что для ликвидаторов аварии необходимо обозначить отдельный день в календаре — 30 ноября.
Комитет областного заксобранияподдержал инициативу. В дальнейшем депутаты обратятся с этой просьбой к федеральным законодателям.
В устранении последствий аварии на ЧАЭС принимали участие более 4 тысяч жителей Костромской области. По данным на декабрь 2020 года в живых из них остались лишь 600 человек. Также в 2021 году в Костроме планируется установить памятник чернобыльцам, разговоры о необходимости которого ведутся с 2016 года.
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