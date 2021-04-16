Кострома, 16 апреля, 2021, 21:44 — ИА Регнум. Депутат Костромской областной думы Георгий Тащиев предложил установить новую памятную дату в честь ликвидаторов последствий радиационных аварий. Об этом со ссылкой на сообщение думы сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Https://pixabay.com Памятник жертвам Чернобыля

На сегодняшний день в российском календаре официально закреплена только одна дата — 26 апреля. В этот день чтят память погибших в радиационных авариях и катастрофах. Депутат считает, что для ликвидаторов аварии необходимо обозначить отдельный день в календаре — 30 ноября.

«Совмещать в одной дате трагические последствия и героическую работу ликвидаторов — не совсем правильно. 30 ноября было завершено строительство объекта «Укрытие» разрушенного 4-гo энергоблока ЧАЭС. Предлагаю 26 апреля вспоминать тех, кто погиб от радиации, а 30 ноября сделать Днем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф», — сказал Тащиев .

Комитет областногозаксобранияподдержал инициативу. В дальнейшем депутаты обратятся с этой просьбой к федеральным законодателям.

В устранении последствий аварии на ЧАЭС принимали участие более 4 тысяч жителей Костромской области. По данным на декабрь 2020 года в живых из них остались лишь 600 человек. Также в 2021 году в Костроме планируется установить памятник чернобыльцам, разговоры о необходимости которого ведутся с 2016 года.