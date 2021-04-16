Минск, 16 апреля, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в первом чтении законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Документом предусмотрена корректировка Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов.

Константин Маковский. Узник (фрагмент). 1882

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Согласно сообщению ПП НС, в законопроекте прописаны меры «усиления уголовной ответственности за экстремистскую деятельность, незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных граждан, иные преступления». Также заявлена «гуманизация уголовной ответственности» путем исключения из Уголовного кодекса ряда статей и составов преступлений, которые «носят формальный характер; охватываются применением иных мер воздействия; предусматривают административную преюдицию; предоставления возможности применения отсрочки и рассрочки уплаты штрафа; изменения правил зачета сроков содержания под стражей при назначении уголовного наказания».

Новыми законодательными нормами предусмотрено, что один день содержания под стражей соответствует: «двум дням наказания в виде лишения свободы лицу, совершившему преступление в возрасте до 18 лет, а равно с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения; полутора дням наказания в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего и усиленного режима; одному дню наказания в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого и особого режима или в тюрьме; одному дню ареста; двум дням ограничения свободы и пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном или специальном лечебно-воспитательном учреждении; трем дням исправительных работ или ограничения по военной службе; 24 часам общественных работ».