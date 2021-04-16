Воронеж, , 17:14 — REGNUM Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбуждено полицией в Воронеже после убийства местным жителем двух бездомных щенков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 16 апреля.

Сообщение о том, что житель садового некоммерческого товарищества «Березовское» города Воронежа жестоко расправился с двумя бездомными щенками, поступило в полицию 15 марта от председателя правления воронежской городской общественной организации по защите бездомных животных.

Жители рассказали полицейским, что на въезде в товарищество под металлическим вагончиком живут девять взрослых собак и восемь щенков, которых они подкармливают. В очередной раз придя к вагончику, они нашли трупы двух щенков с колото-резанными ранами. При этом ранее жители видели, что живущий по соседству мужчина гонялся за собаками с длинной палкой и прикреплённым к ней ножом, а в ходе ссор неоднократно грозился расправиться с собаками.

Личность подозреваемого установлена, он уже имеет судимость за имущественные преступления. Мужчина признался в убийстве щенков и объяснил его «желанием защитить себя и свою семью от возможного нападения бездомных животных». Полиция возбудила в отношении него уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными». С фигуранта взята подписка о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до трёх лет.