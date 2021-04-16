Москва, , 17:13 — REGNUM Минэнерго России готово поддержать введение временного запрета на экспорт ряда нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Об этом 16 апреля сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

«В принципе, для того чтобы стабилизировать рынок, это можно было бы сделать. Но окончательное решение будет за правительством», — сказал он.

Вице-премьер отметил, что инициатива в настоящее время обсуждается в кабинете министров, Минэнерго готово поддержать это предложение на ограниченный период.

«Поэтому в ближайшее время, я думаю, мы определимся по этому вопросу», — сказал Новак.