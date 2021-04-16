Брюссель, , 17:16 — REGNUM Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель может посетить Украину и побывать, в частности, на линии разграничения в Донбассе, сообщил 16 апреля источник в Совете ЕС.

«Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель хочет отправиться на Украину и на линию разграничения в Донбассе, чтобы увидеть, что там происходит, своими глазами», — сказано в сообщении.

На пресс-конференции представитель ЕС добавил, что за 13 месяцев, прошедших с начала пандемии COVID-19, Боррель дважды бывал на Украине, игнорируя другие места, в которых ему также следовало побывать.

Источник отметил, что поездка еврочиновника состоится не в конце августа. Боррель не намерен посещать так называемую «Крымскую платформу» в Киеве.

«На эту встречу поедет глава Европейского совета Шарль Мишель. Это очень высокий уровень представительства ЕС», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от посещения «Крымской платформы», сославшись на плотный график.

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