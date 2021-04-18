18 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Владимир Станулевич, , 10:00 — REGNUM В Двинской летописи о родине казачьего атамана Семена Дежнёва (1605—1673) сказано — уроженец деревни Есиповская Сояльского стана на Пинеге. Википедия сообщает, что Дежнёв — уроженец Великого Устюга, но это ошибка.

Семен Дежнёв первым из известных путешественников прошел проливом между Северной Америкой и Азией, основал Анадырский острог, ныне город Анадырь, был назначен якутским атаманом. Стоит Сояла на левом берегу реки Пинеги, от дороги Архангельск — Пинега — Мезень отрезана рекой. Добраться до нее удобнее на моторке, любезно предоставляемой лесным отелем «Голубино». В заречном житье есть свои преимущества, но недостатков больше. Завозить все приходится на лодке, в которую квадроцикл или стройматериалы, например, не влезут. И перевезти тяжелобольного проблематично, а в половодье и ледостав — невозможно.

Добраться до родины Семена Дежнева, деревни Соялы на Пинеге, удобнее на моторке лесного отеля «Голубино» Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Это займет примерно час, за который вы увидите пинежские известковые скалы и текущие из них в Пинегу подземные реки Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Река и вода показывают удивительные эффекты искривления пространства – как в «Матрице» Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В Сояле живет человек 10, летом — в разы больше. Левый берег без машин и цивилизации сказывается — медведица частый гость сояльских огородов, она лакомится морковкой. На берегу Пинеги две церкви — каменная Сретения Господня (1824) и деревянная Покрова Пресвятой Богородицы (1790). Каменной церкви пожертвованиями помогал уроженец пинежской земли святой Иоанн Кронштадский. В обоих храмах заметны попытки спасти их, вопреки времени и природе. В деревянной, как сообщил житель Соялы Иван Денисов, несколько лет назад работали волонтеры знаменитого «Общего Дела», спасшего по стране сотни церквей и часовен. Но церковь не доделали, она так и стоит с открытой стеной и крышей.

На берегу гостей встречают две сояльские церкви – каменная и деревянная Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Каменная Сретения Господня закрыта, но у нее есть шансы – камень разрушается медленнее дерева Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Архитектура Сретенской церкви необычная для Русского Севера Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Внутри она в хорошем состоянии, только нет священника нет и прихода – ему в Сояле не прожить, ближайший служит в далекой Пинеге Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Деревянная Покровская церковь 1790 года может в ближайшие годы погибнуть – она стоит без крыши, открытая всем дождям и снегам Владимир Станулевич © ИА REGNUM Открыта и стена Покровской церкви Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Памятный крест у деревянной церкви стоит на месте старых крестов, в один из которых в 1786 году попала молния Владимир Станулевич © ИА REGNUM Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Но жители Соялы сумели сделать другое — на свои деньги поставили новый памятник павшим в Великой Отечественной. Что удивительно — ни в Сояле, ни в других деревнях работы нет. Видимо, городские выходцы из пинежской Соялы не забывают славу предков. Чего нельзя сказать об архангельских историках и властях, забывших пинежские корни покорителя Сибири Семена Дежнева.

Жители и горожане-выходцы из Соялы на свои средства поставили новый памятник землякам павшим в Великой Отечественной Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Разные дома в Сояле – одноэтажные приземистые избы и гордые двухэтажные красавцы Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В одних красавцах живут Владимир Станулевич © ИА REGNUM Другие дома — в руинах Владимир Станулевич © ИА REGNUM

По словам Ивана Денисова в Соялу зачастила медведица – лакомится морковкой с огородов Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Следы пожара, в котором 300 лет назад сгорели люди, мерещатся в Азаполье

Читайте развитие сюжета: Белоозеро, где правил брат Рюрика Синеус