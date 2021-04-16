Москва, 16 апреля, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Законопроект об исключении сирот из списка очередников на жилье, если они раз в полгода не информируют о местонахождении, внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР во главе с Сергеем Пиляевым, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

Законопроектом предлагается лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выдавать государственный жилищный сертификат — именной документ, удостоверяющий право, на однократное получение за счет бюджета субъекта РФ в пределах бюджетных ассигнований, установленных на текущий финансовый год выплаты для приобретения жилого помещения в собственность.

Выплата для приобретения жилого помещения по сертификату будет составлять 1,48 млн рублей.

При этом вводится обязанность детей-сирот информировать один раз в полгода уполномоченный орган исполнительной власти региона о своем фактическом месте нахождения, при непредоставлении в установленные сроки указанных сведений дети-сироты могут быть исключены из списка. Вместе с тем за ними будет сохранено право на повторное обращение с заявлением о включении в список в установленном порядке.

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