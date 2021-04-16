Нарьян-Мар, , 17:08 — REGNUM В Ненецком автономном округе владельцам ресторанов и кафе разрешили работать без ограничений по времени. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил глава региона Юрий Бездудный.

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«Теперь заведения общепита могут работать в обычном режиме. Но с соблюдением требований Роспотребнадзора. Ещё одно решение — заполняемость концертных и кинозалов увеличили до 75%», — написал губернатор.

Решению о снятии ограничений способствовала благоприятная эпидемиологическая ситуация в округе — с начала недели не зарегистрировано ни одного нового случая COVID-19.