Нижний Новгород, 16 апреля, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Жителям Нижегородской области, планирующим получить прививку от COVID-19, настоятельно рекомендуется воздержаться от употребления алкогольных напитков и некоторых видов продуктов. Об этом заявила заместитель главы регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова, передает «NN.ru».

Виктор Говорков. Нет! (фрагмент). 1954

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

По словам специалиста, это необходимо для того, чтобы в случае возникновения аллергической реакции во время вакцинации медики могли быть уверенны в том, что она возникла из-за вакцины.

Также она посоветовала нижегородцам накануне прививки от COVID-19 отказаться от посещения бань и саун, и постараться не нервничать — дабы не провоцировать резкие изменения артериального давления.

«Не следует накануне принимать новые лекарственные препараты — кроме тех, которые пациент принимает регулярно. Но в таком случае, нужно предупредить врача на осмотре перед прививкой», — резюмировала представитель Роспотребнадзора.