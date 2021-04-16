Тбилиси, 16 апреля 2021, 17:06 — REGNUM Дружеские отношения хотелось бы установить между Арменией и Грузией, заявил 16 апреля армянский президент Армен Саркисян на встрече в Тбилиси с председателем грузинского парламента Арчилом Талаквадзе, сообщили в пресс-службе главы Армении.
По словам Саркисяна, Еревану и Тбилиси следует работать вместе по региональным проектам. Это будет выгодно обеим республикам, поскольку сделает их более привлекательными для инвесторов из-за рубежа.
Ереван призвал соседнюю страну «вместе подумать» над обеспечением «региональной стабильности, прогнозируемости и безопасности». Со своей стороны Талаквадзе поддержал важность сотрудничества и урегулирования проблем посредством диалога.
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