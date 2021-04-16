Сыктывкар, 16 апреля 2021, 17:03 — REGNUM C 19 апреля по республике Коми начнет курсировать поезд с оборудованным пунктом вакцинации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в минздраве региона.
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Население, проживающее на железнодорожных станциях и в близлежащих населенных пунктах, будет привито мобильными бригадами вакцинации.
Как сообщало ИА REGNUM, главная больница Коми перешла в доковидный режим работы.