Нижний Новгород, , 17:03 — REGNUM Сотрудники Росгвардии задержали жителя Нижнего Новгорода, устроившего стрельбу из охотничьего ружья с балкона многоквартирного дома. Об этом сообщили в Федеральной службе войск национальной гвардии России.

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По имеющейся информации, инцидент произошел накануне, 15 апреля, около шести часов вечера в Приокском районе областного центра.

Прибывшие на место происшествия силовики обезвредили 45-летнего стрелка, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, и изъяли принадлежавшее ему многозарядное охотничье ружье и патроны к нему.

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