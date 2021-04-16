Вашингтон, , 17:39 — REGNUM Сегодня, 16 апреля, Соединенные Штаты и Норвегия подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве в области обороны (SDCA), которое облегчит присутствие и проведение учений США в Норвегии и повысит трансатлантическую безопасность. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

В рамках соглашения в Норвегии выделят четыре зоны, которые будут использоваться США и другими союзниками в целях оборонного сотрудничества. Таким образом, США планируют построить объекты на трех норвежских аэродромах и одной военно-морской базе.

Данное соглашение было одобрено правительством меньшинства премьер-министра Эрны Солберг, но для вступления в силу также должно быть ратифицировано парламентом Норвегии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля на авиабазу Эрланн в центральной части Норвегии прибыли четыре стратегических бомбардировщика B-1B и 200 человек обслуживающего персонала.

«Наша способность быстро реагировать и поддерживать союзников и партнеров основана на том факте, что мы находимся здесь, в Европе, на передовых позициях, и готовы к действиям», — сообщает пресс-служба европейского командования ВВС США.