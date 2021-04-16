Москва, , 17:02 — REGNUM Вашингтон до сих пор не представил никаких фактов или доказательств причастности России к поощрению нападений на военных США в Афганистане, несмотря на прозвучавшие заявления Белого дома об отправке этой информации по дипломатическим каналам, заявил 16 апреля журналистам спецпредставитель президента РФ, руководитель Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Никакой информации они нам не передавали», — цитирует ответ Кабулова агентство РИА Новости.

Кроме того, Замир Кабулов прямо заявил, что американская сторона сама дала понять российским коллегам, что «у них нет таких данных».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля высокопоставленный представитель администрации США заявил, что американские спецслужбы с «низкой или средней» уверенностью сообщили о причастности России к мотивации талибов производить нападения на военных США и их сателлитов.

При этом было заявлено, что России якобы переданы «по дипломатическим, разведывательным и военным каналам четкие прямые сообщения по этим вопросам».

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