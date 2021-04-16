Москва, , 17:02 — REGNUM В московском метро с начала 2021 года пассажиропоток вырос на 44%. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

За истекшие сутки в столице зафиксировано 7,27 млн поездок, что соответствует 82% от того же дня в 2019 году, но с начала 2021 года пассажиров метро стало на 44% больше, рассказали в пресс-службе. При этом на МЦК поток пассажиров вырос даже в сравнении с данными двухлетней давности.

«Мы рады, что вы возвращаетесь», — прокомментировали статистику в департаменте.