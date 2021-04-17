Владимир Станулевич, 17 апреля 2021, 11:30 — REGNUM Деревня Азаполье на реке Мезени вошла в историю самосожжением ее жителей в 1724 году. Деревня была старообрядческая, по губернии рыскали соглядатаи и воинские команды. 29 декабря 1724 года такая команда пришла в Азаполье, вести следствие сопровождавшееся арестами и дознаниями с пристрастием. Зима на дворе, все сидели полными семьями в избах, на беду в деревне оказался и старообрядческий «учитель». «Учитель» внушал людям выход из страшного тупика через огненное вознесение.
По одним сведениям, 109 жителей Азаполья заперлись в избе Прокопия Михеева, по сообщениям нынешних жителей деревни — в амбаре. Все самосожжения происходили по одному, страшному сценарию. Вряд ли в Азаполье было по-другому. Солдат обгоняла молва, к их приходу в избу стащили солому и смолу, приготовили факелы и огниво. Когда солдаты вошли в деревню изба была крепко заперта, изнутри слышалось пение. Иеромонах, пришедший с солдатской командой, пытался увещевать запершихся, но слова ни к чему не привели, пытающихся выйти из избы свои же не выпускали, вдруг появилось пламя. «Учитель» в сутолоке пожара выбрался из избы и ушел в сторону леса. Солдаты пытались гасить пламя, рубили топорами двери и ставни на окнах, но огонь разгорелся и пожрал дом и кто был внутри за считанные минуты.
Мрачная слава Азаполья не помешала ему веками считаться зажиточным селом, чему способствовали строгие нравы старообрядцев. При советской власти здешний колхоз считался крепким, половина ушедших на фронт жителей села пали, защищая Родину в Великой Отечественной. В их память на центральной улице стоит не обычный памятник, а скульптуры солдата и женщины. В Азаполье почему-то не сделали обычного на Мезени общего мемориала — с именами погибших чуть не с Бородинского сражения до репрессий 1937 года. Только погибшие в Великой Отечественной. Где-то в середине села деревянный поклонный крест и надпись на валуне, что установлен он с помощью старообрядцев в 2011 году в память о сгоревших почти триста лет назад людях.
В Азаполье много интересного — амбарный городок за околицей, несколько памятных крестов в разных концах села, единственный в мезенских деревнях пункт раздачи навоза, музей в одном из домов на окраине, где живет старая его хозяйка, таблички на домах о комсомольцах и героях войны, живших когда-то в них, и много чего еще… Но везде, куда бы ни вели ноги, в лучах закатного солнца и черных тенях изб, крестов и амбаров, в черных тенях уходящего обрывистого берега Азаполья казалось таилась сажа от сгоревших людей и ужас их последних минут земной жизни…
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