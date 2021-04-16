Киев, , 17:08 — REGNUM На Украине эксперты, обсуждающие санкции от действующие власти и т.н. «дело Дудкина», пришли к выводу, что по сути любого украинца можно посадить в тюрьму, если он называет вещи своими именами, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 апреля.

Напомним, что в февраля СБУ объявила политическому эксперту Юрию Дудкину, который был частым гостем в эфире оппозиционных телеканалов, подозрение по нескольким статьям уголовного кодекса, в том числе — государственная измена. 14 апреля его выпустили из СИЗО под залог, за это время ему так и не предъявили никаких внятных обвинений.

Политолог Василий Вакаров подчеркивает, что очень редко разделял позиции Дудкина, однако рад, что политолог оказался на свободе.

«"Дело», которое ему шили, изначально было надуманным и пиарным. Да и судья, отпустивший его, доказал, что судейская система работает!» — заявил Вакаров, комментируя решение суда выпустить эксперта из СИЗО под залог в 2 млн гривен, которые за счет своей зарплаты собрали соратники Виктора Медведчука из «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Политолог Николай Терещенко подчеркнул, что Дудкина обвинили в государственной измене только за то, что он говорил правду, которая неугодна власти.

«В чём же заключается государственная измена? Цитата из обвинения — «…акцентировал внимание «на вранье украинских СМИ и популяризации ими идеологии нацизма». Сказал, что «Украина — страна, где царит беспорядок, происходит постоянная борьба за власть, отсутствует свобода слова, преследуются журналисты, происходит полная деградация населения»… В общем, выдал государственную тайну, которую кроме него, никто не знает», — саркастически отметил Терещенко.

Он подчеркнул, что с таким подходом можно «закрыть» любого гражданина Украины, который видит реальность происходящего.

«Ведь связь между властью и живущим в стране народом, полностью утеряна, а беззаконие и хаос разрослись до ранее невиданных размеров. Об этом говорить нельзя. Добро пожаловать в КНДР», — сделал вывод комментатор.

В свою очередь, политолог Александр Мунтян в который раз уточнил, что залог за Дудкина внесли именно народные депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, которые сами страдают от санкций, введенных нынешней властью. Депутаты от фракции ОПЗЖ внесли 2 млн гривен залога за арестованного.