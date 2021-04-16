Рыбновский район, Рязанская область, , 17:43 — REGNUM Просроченный гипсовый бинт стал причиной отказа в оказании медицинской помощи ребёнку в Рыбновской районной больнице Рязанской области. Руководству медучреждения внесено представление, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве обратили внимание на публикацию в соцсетях. Установлено, что в феврале 2021 года во время прогулки в детском саду одна из воспитанниц повредила руку. Воспитатель и заведующая немедленно вызвали маму девочки и все вместе они отправились в районную больницу. Врач-травматолог осмотрел ребёнка, направил её на рентгенографию, но сразу же пояснил, что у гипсового бинта ещё в 2017 году истёк срок годности. Медик посоветовал ехать в областной центр и фактически отказал в оказании медицинской помощи.

В адрес главного врача районной больницы прокуратура внесла представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Виновные в нарушениях законодательства лица привлечены к дисциплинарной ответственности.