Стокгольм, , 17:46 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 27. Данная информация была опубликована 16 апреля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 13 788 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 900 138 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 7 658 новых случая заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 1 667 542 человека, вторую — 649 361 человек.

По состоянию на 9 апреля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 394 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 6 487 пациентов.