Бишкек, , 16:55 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения отреагировала на предложение президента Киргизии Садыра Жапарова использовать настойку на Иссык-Кульском корне (Aconítum soongaricum) для лечения коронавируса на начальной стадии болезни.

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В распространенном представительством ВОЗ в республике официальном заявлении отмечается, что лекарственные препараты, не прошедшие клинических исследований, не могут быть зарегистрированы и рекомендованы для широкого использования населением.

«В настоящее время Организация не располагает данными по эффективности и безопасности Aconítum soongaricum для лечения COVID-19. Для получения таких данных необходимо изучить его фармакологические свойства в рамках исследований (до-клинических и клинических) в соответствии с международно-признанными стандартами», — подчеркивают в представительстве ВОЗ.

Также Всемирная организация здравоохранения призвала граждан не заниматься самолечением и при появлении симптомов заражения коронавирусной инфекцией незамедлительно обращаться за помощью в медицинские учреждения.

Отметим, что в Киргизии регулярно фиксируются случаи отравления настойкой Иссык-Кульского корня — растения, содержащего аконитин, являющийся одним из самых сильных растительных ядов. Часто такие случаи заканчиваются смертью.

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