Осло, , 16:52 — REGNUM Дополнительное соглашение, регулирующее присутствие американского контингента в Норвегии, подписано межу Вашингтоном и Осло, сообщили 16 апреля в пресс-службе норвежского МИД.

По словам норвежского министра иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде, правительство Норвегии, согласно договору, будет «способствовать проведению совместных учений» с США. А Штаты, благодаря договору, «смогут поддержать Норвегию в случае кризиса или войны».

После вступления в действие соглашения американцы смогут инвестировать средства в инфраструктуру на территории Норвегии. Создаваемые объекты будут собственностью Норвегии, а США получает право пользоваться ими.

Добавим, что допсоглашение пока не одобрено парламентом Норвегии.

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