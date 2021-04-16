Киев, , 16:50 — REGNUM Главной проблемой действующей власти Украины, если говорить о введении санкций в отношении неугодных оппозиционных политиков или «нелояльных» телеканалов, можно назвать отсутствие доказательств вины тех, к кому эти санкции уже применены.

Такое мнение в эфире «Первого независимого» сегодня, 16 апреля, выразил политический эксперт, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Во всех последних резонансных делах, касающихся, в первую очередь оппозиционных политических сил: партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председателя Политсовета этой партии Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, эксперта Юрия Дудкина и других, очень показательно, что основная проблема для власти — показать доказательную базу: за что на самом деле есть претензии к этим людям», — считает эксперт.

Корольчук выразил уверенность в том, что в вопросе санкционных мер нельзя пользоваться критериями «нравится — не нравится».

«Кто-то кого-то считает патриотом или не патриотом… Но мы живем в правовом государстве и должны видеть эти доказательства. Думаю, фамилия Дудкина станет нарицательной и показательной относительно неоднозначной позиции власти. С одной стороны, она выдвигает очень серьезные подозрения, такие как государственная измена, а с другой — не способна сформулировать конкретные обвинения. В открытом доступе уже появились материалы дела в отношении Дудкина и они выглядят очень смешными», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что с февраля Совнацбез Украины вводит санкции — сначала против оппозиционных политиков и телеканалов, а на последних заседаниях — против лиц, по мнению власти, причастных к контрабанде. Сам лидер оппозиции Виктор Медведчук, комментируя решение СНБО, предусматривающее санкции против него и его супруги Оксаны Марченко, заявил, что власть пошла по пути установления диктатуры и узурпации власти, стремясь расправиться с законно избранной украинским народом парламентской оппозицией. 14 апреля политологЮрий Дудкин, обвиняемый в государственной измене за критику действующей власти, был освобожден из СИЗО под залог, который внесли представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».