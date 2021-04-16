Донецк, 16 апреля, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Каждый день гражданами России становятся примерно 1,5 тыс. жителей ДНР. Об этом заявил замглавы Миграционной службы ДНР Игорь Скрибов в комментарии «Комсомольской правде».

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«Более 260 тыс. принято заявлений, 235 тыс. уже получили паспорта России. Явно это уже больше 10% всего населения Донбасса», — сказал он.

Чиновник добавил, что на данный момент выданы почти 700 тыс. паспортов ДНР.

Скрибов также отметил, что скорость паспортизации населения республики могла быть выше, однако помешала пандемия коронавируса.

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что запрос на получение российского паспорта жителями ДНР сильно превышает возможности миграционной службы. Он призвал жителей республики приходить с уже проверенным пакетом документов.

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