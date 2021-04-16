Киев, , 16:49 — REGNUM Киев просит США о расширении программ обучения украинских военных американскими инструкторами, заявил 16 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместном брифинге с временным поверенным в делах США Кристиной Квин.

Таким образом Шмыгаль отозвался на слова шефа Пентагона Остина, заявившего недавно о готовности США отправить Украине вооружение и инструкторов «по нуждам» Киева.

«Относительно того, хотели бы мы расширения таких программ, конечно,… мы просим и будем также прикладывать усилия для того, чтобы подобные миссии происходили не только на Яворивском полигоне, а также и в других областях Украины, чтобы мы расширили эту программу», — сказал Шмыгаль.

При этом он рассказал, что 16 апреля произведена восьмая ротация американских военных инструкторов, работавших на полигонах Львовской области.

По его словам, расширение военно-технического сотрудничества Украины и США является «фактором сдерживания российского агрессора».

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