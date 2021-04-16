Касли, Челябинская область, , 16:44 — REGNUM В Челябинской области окончено следствие в отношении бывшего главы Багарякского сельского поселения, а также директора одной из фирм. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Экс-чиновнику вменяют присвоение вверенного имущества, а коммерсанту — пособничество в присвоении вверенного имущества. Следователи считают, что 2018−2019 годы между ними были заключены фиктивные договоры на грейдирование автомобильных дорог и на уборку снега. Работы не выполнялись, но деньги ли из бюджета в коммерческую структуру, а затем директор предприятия обналичивал их и передавал главе поселения.

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, обвиняемые признали за собой вину. Уголовное дело против них рассмотрит Каслинский городской суд.