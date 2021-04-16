Челябинск, , 16:40 — REGNUM Кражу на сумму 30 тысяч рублей пытался совершить житель Челябинска из торгового центра на улице Молдавской, сообщили 16 апреля в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошёл вечером накануне, 15 апреля. Сотрудники вневедомственной охраны выехали в магазин после срабатывания кнопки тревожной сигнализации.

Администратор одного из магазинов одежды заявила, что узнала мужчину, который 6 апреля похитил 57 футболок на общую сумму 30 тысяч рублей. Соответствующая запись была сделана камерой видеонаблюдения.

«Росгвардейцы установили личность подозреваемого, — сообщили в Росгвардии. — Им оказался 32-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель».

Злоумышленника задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

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