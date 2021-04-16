Москва, , 16:39 — REGNUM Торговые войны с США заставили Китай начать переориентацию на экономику внутреннего потребления и повышения благосостояния собственных граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 апреля заявил директор научно-образовательного центра проблем модернизации экономических и политических систем Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Вилен Вардапетян. Так он прокомментировал беспрецедентный экономической рост КНР в I квартале 2021 года.

«Рост экономики Китая традиционно связан с внешней торговлей. Экспорт Китая в марте 2021 году по отношению к марту 2020 года увеличился на 30,6%, а импорт — на 38,1%. Это связано как с продолжающимся локдауном в ряде европейских стран, так и с восстановлением экономики США, Юго-Восточной Азии и Российской Федерации, которые являются традиционными внешнеэкономическими партнерами Китая, — сказал Вардапетян. — Кроме того, рост ВВП Китая на беспрецедентные 18,3% связан с восстановлением внутреннего спроса после карантинных ограничений».

Как полагает экономист, торговые войны с США заставили Китай начать переориентацию на экономику внутреннего потребления и повышения благосостояния собственных граждан, что с рынком в 1,5 млрд населения будет давать повод для скачка ВВП страны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее об экономическом росте в КНР высказался политолог Сергей Станкевич.

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