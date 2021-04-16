Москва, , 16:37 — REGNUM В России пришло время учредить пост вице-премьера по экономическому взаимодействию с КНР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 апреля заявил политолог, сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич. Так он прокомментировал новость о беспрецедентных темпах экономического роста Китая в I квартале 2021 года.

«В то время как Китай ускорил рекордно рост ВВП, заполняя временно свободные ниши мирового рынка (они возникли в связи с пандемией), России стоит ускорить собственный рост, поучившись у Китая искусству государственно-частного партнёрства, — сказал Станкевич. — У нас оно так и не вышло пока за рамки малопрозрачного освоения бюджетов в узком кругу привилегированных компаний. В частности, мы ещё три года назад провозгласили цель удвоить торговый оборот с Китаем — выйти за 200 млрд долларов, а торгуем только на 104−107 млрд долларов. Почему бы нам, к примеру, не заместить США в качестве ведущего поставщика сельхозсырья и продовольствия в Китай? Почему российский рубль немало лет занимает только 7% в наших расчетах с КНР? У нас есть всё для прорыва, кроме системных усилий в нужном направлении».

Как полагает Станкевич, пришло время в России учредить пост вице-премьера правительства по экономическому взаимодействию с КНР.

«Чтобы заниматься темой ежедневно, предметно и системно, а не от совещания к совещанию. И отвечать за результат», — сказал политолог.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Екатерина Новикова заявила, что в настоящее время пока рано говорить об устойчивом росте китайской экономики.

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