Белгород, , 16:40 — REGNUM Служебную проверку по факту смерти пациентов в старооскольской больнице Святого Луки Крымского провёл департамент здравоохранения Белгородской области, сообщили в ведомстве корреспонденту ИА REGNUM. До завершения расследования уголовного дела информацию обнародовать не будут.

В ведомстве обратили внимание на распространяемые в Сети сообщения «о якобы произошедшей в октябре 2020 года массовой гибели пациентов». В депздраве заявили, что провели проверку по факту гибели одного человека.

«Материалы проверки и вся медицинская документация направлены в следственный отдел, сотрудниками которого проводятся следственные действия по установлению причинно-следственных связей между оказанием помощи и исходами заболеваний. До завершения следствия департамент здравоохранения не может обнародовать какую-либо информацию по данной ситуации», — подчеркнули в ведомстве.

Расследование уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности» под личный контроль взял глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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