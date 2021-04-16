Белгород, 16 апреля 2021, 16:40 — REGNUM Служебную проверку по факту смерти пациентов в старооскольской больнице Святого Луки Крымского провёл департамент здравоохранения Белгородской области, сообщили в ведомстве корреспонденту ИА REGNUM. До завершения расследования уголовного дела информацию обнародовать не будут.
В ведомстве обратили внимание на распространяемые в Сети сообщения «о якобы произошедшей в октябре 2020 года массовой гибели пациентов». В депздраве заявили, что провели проверку по факту гибели одного человека.
Расследование уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности» под личный контроль взял глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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