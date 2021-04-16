Томск, , 16:37 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявлен у 20 человек, сообщили ИА REGNUM 16 апреля в оперативном штабе региона.

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За весь период пандемии COVID-19 диагностирован у 31 778 жителей региона. Выздоровел 30 841 томич, в том числе 25 — за последние сутки.

Напомним, 15 апреля в Томской области выявили 24 носителя коронавируса, выздоровели 47 человек.

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