Майкоп, , 16:36 — REGNUM Вопросы состояния и совершенствования правозащитной деятельности в Республике Адыгея, соблюдения законности в ходе избирательных процессов, организации и проведения на территории республики предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму РФ и Госсовет-Хасэ РА обсуждались 16 апреля в ходе встречи главы Адыгеи Мурата Кумпилова с членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председателем Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александром Бродом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

Встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова с членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Александром Бродом Фото Алексея Гусева

«У нас сложились конструктивные отношения с Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, другими общественными и правозащитными организациями. Мы нацелены на продолжение взаимодействия с ними для повышения правовой культуры в обществе, сохранения общественной и политической стабильности, особенно в предвыборный период», — отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи добавил, что традиционно в республике выборы проходят на хорошем организационном уровне и при высокой явке избирателей, подготовка к предстоящим выборам уже началась. Адыгея открыта для диалога с правозащитными организациями, чтобы обеспечить безукоризненное проведение избирательной кампании, подчеркнул Кумпилов.

Александр Брод отметил, что в республике в целом сохраняется стабильная обстановка, при этом наблюдается существенная динамика в развитии региона.

«Я не первый раз в Адыгее. У нас налажено хорошее взаимодействие. Более того, мы ведем и постоянный мониторинг положения дел в республике. Нужно отметить, что за последнее время Адыгея существенно преобразилась, появились новые объекты, реализуются масштабные проекты. Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. Важно, чтобы предстоящие выборы прошли в рамках российского законодательства, без провокаций и ущемления избирательных прав граждан», — отметил правозащитник.

Брод сообщил, что его поездка в регион связана с мониторингом работы общественных наблюдателей, экспертов, информированием их о ключевых направлениях деятельности Ассоциации НОМ. Он принял участие в круглом столе на тему: «Роль гражданского общества в обеспечении законности в ходе избирательных процессов».

«Мы знаем, что в республике сильная команда, ответственно относятся к выборам. Но подготовка нужна. Ожидается, что выборная кампания пройдет в условиях высокой конкуренции. Борьба за власть обострилась. Мы это видим даже по муниципальным выборам в стране. Наблюдаются и вмешательства извне. Поэтому важно обеспечить независимое наблюдение, которое стоит на страже законности. Это повысит уровень легитимности выборов и предотвратит возможные провокации», — отметил Александр Брод.

Членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека предложил создать в Адыгее пул независимых экспертов, которые смогут публично выступать, комментируя все стадии избирательной кампании. Отдельное внимание уделяется корпусу наблюдателей, журналистов, блогеров. Для их подготовки Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» планирует организовать в республике семинары.

«Выборы — это всегда значимый этап в развитии политической системы демократического общества. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству с разными институтами гражданского общества. Необходимо объединить усилия, чтобы обеспечить прозрачность и демократичность предстоящих выборов, а также добиться слаженной работы всех звеньев избирательной системы в республике», — сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи дал поручение избирательной комиссии республики учесть все рекомендации Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».