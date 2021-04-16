Майкоп, 16 апреля 2021, 16:36 — REGNUM Вопросы состояния и совершенствования правозащитной деятельности в Республике Адыгея, соблюдения законности в ходе избирательных процессов, организации и проведения на территории республики предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму РФ и Госсовет-Хасэ РА обсуждались 16 апреля в ходе встречи главы Адыгеи Мурата Кумпилова с членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председателем Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александром Бродом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.
Глава Адыгеи добавил, что традиционно в республике выборы проходят на хорошем организационном уровне и при высокой явке избирателей, подготовка к предстоящим выборам уже началась. Адыгея открыта для диалога с правозащитными организациями, чтобы обеспечить безукоризненное проведение избирательной кампании, подчеркнул Кумпилов.
Александр Брод отметил, что в республике в целом сохраняется стабильная обстановка, при этом наблюдается существенная динамика в развитии региона.
Брод сообщил, что его поездка в регион связана с мониторингом работы общественных наблюдателей, экспертов, информированием их о ключевых направлениях деятельности Ассоциации НОМ. Он принял участие в круглом столе на тему: «Роль гражданского общества в обеспечении законности в ходе избирательных процессов».
Членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека предложил создать в Адыгее пул независимых экспертов, которые смогут публично выступать, комментируя все стадии избирательной кампании. Отдельное внимание уделяется корпусу наблюдателей, журналистов, блогеров. Для их подготовки Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» планирует организовать в республике семинары.
Глава Адыгеи дал поручение избирательной комиссии республики учесть все рекомендации Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».