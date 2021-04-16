Тбилиси, , 16:36 — REGNUM Документ, который был разработан под эгидой ЕС с целью урегулирования политического кризиса, готово подписать руководство правящей в Грузии партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», сообщил 16 апреля журналистам спикер парламента республики Арчил Талаквадзе.

Он пояснил, что партия решила подписать документ, разработанный ЕС, чтобы и народ и мировое сообщество не сомневались в том, что «Грузинская мечта» воспользовалась возможностью «достичь политического соглашения».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля подписать вышеуказанное соглашение призвал лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили.

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