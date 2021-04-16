Москва, 16 апреля, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Российский рубль является недооцененной валютой. Об этом 16 апреля заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Очевидно, что рубль — недооцененная валюта. И по ресурсным возможностям нашей страны, и по другим показателям. Мы в разы, по крайней мере в два-три раза, недооцениваем рубль собственными усилиями», — сказал представитель банковской отрасли.

По его словам, особенно наглядно это происходит на фоне укрепления цен на нефть. В случае падения стоимости энергоресурсов снижение курса рубля еще можно было объяснить, однако российская валюта продолжила обесцениться и на фоне роста стоимости нефти.

«Зачем мы в таким масштабах покупаем валюты? Каким-то экспортерам это выгодно, но выгодно ли это стране? Потому что одна из экономических характеристик страны — это устойчивость и вес ее валюты», — заявил Тосунян.