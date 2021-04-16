Таллин, , 16:34 — REGNUM Курьер в Пярну (западная Эстония) в течение трех месяцев воровал посылки клиентов службы почтовой доставки, общая стоимость присвоенных им ценностей превысила 15 000 евро.

Об этом сообщилPostimees, отметив, что 23-летний Норман Пекс вскрывал посылки в служебном помещении, несмотря на наличие видокамер охраны и контроля. Причиной криминального поведения Пекса стало его убеждение, что на работе ему платят слишком мало. Преступник был настолько уверен в своей безнаказанности, что даже не уничтожал накладные документы, подтверждающие прием посылок.

По факту краж и присвоения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Пекс признал свою вину.

Сообщается, что краж могло и не произойти, если бы руководство предприятия внимательно проверило биографию и водительские права своего работника. Выяснилось, что ранее Норман Пекс был неоднократно судим в уголовном порядке.