Москва, , 16:32 — REGNUM Законопроект о бесплатном получении второго высшего «творческого» образования правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.

Уже имеющие высшее образование граждане смогут получить на конкурсной основе второе или последующее высшее образование за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по образовательным программам высшего образования (программам специалитета) в области искусств.

Предполагается, что специальности и направления подготовки правительство РФ утвердит дополнительно. Также правительство РФ утвердит случаи и порядок поступления, а также перечень таких образовательных организаций.

Предполагается, что наличие творческих способностей, необходимых для поступления на специальности и направления подготовки в области искусств, будет определяться по результатам вступительных испытаний, проводимых при приеме организациями высшего образования.

В настоящее время гражданам Российской Федерации гарантирована возможность получения первого бесплатного высшего образования.

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