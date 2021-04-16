Рига, , 16:32 — REGNUM В мае нынешнего года реконструкция железнодорожного узла на Центральном вокзале Риги продолжится: будут ликвидированы железнодорожные насыпи на трех бывших путях. Об этом сообщил Latvijas avize со ссылкой на строительную компанию Bererix, ведущую работы.

Вокзал. Рига Olaf Meister

Модернизация вокзала и подъездов к нему в рамках строительства новой магистрали Rail Baltic началась в ноябре 2020 года. Вокруг вокзала ведутся подготовительные работы, в том числе — перенос инженерных сетей. Также уже закрыты три рельсовых пути с южной стороны, но вокзал пока продолжает функционировать в полном объеме.

Сообщается, что в ходе работ до конца 2025 года Центральный железнодорожный вокзал столицы Латвии продолжит обслуживать пассажиров, но поезда будут курсировать по специальному графику.

В состав Bererix входят бельгийская фирма BESIX Group, латвийская Rere Buve и итальянская Rizzani de Eccher. Всего в модернизации Центрального вокзала Риги занято более 150 работников.